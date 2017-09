Opozice neprosadila jednání o dostavbě okruhu. "Nepodpořím to," řekl Dolínek.

/VIDEO/ Tendr na dostavbu severovýchodního městského okruhu mezi Pelc/Tyrolkou a Štěrboholy se dnes nepodařilo schválit. Opoziční TOP 09, ODS a Nezávislí kvůli tomu svolali mimořádné zastupitelstvo. Náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), který obchvat prosazuje, paradoxně vystoupil proti jeho projednání. Rozhodnutí o okruhu tak koalice protahuje.

Rada hlavního města Prahy už před 14 dny schválila přípravy projektu dostavby severovýchodního vnitřního okruhu. Tento záměr mohlo schválit pražské zastupitelstvo již na svém řádném jednání 14. září, jenže koalice o tom chce hlasovat až po sněmovních volbách. Opoziční TOP 09, ODS a Nezávislí to kritizují, a proto vyvolali mimořádné zastupitelstvo.

„Podle mě koalice lže a podvádí Pražany. Máme vážné podezření, že chtějí přeskočit termín voleb a pak to budou dál oddalovat,“ řekl předseda klubu TOP 09 Václav Novotný.

Šéf pražské ODS Filip Huplík zase uvedl, že jde o něco, co nemá ve světě obdoby. „Opozice podporuje návrh koalice a svolává kvůli tomu mimořádné zastupitelstvo. Nevidíme jediný důvod, proč by měli Pražané čekat dva měsíce,“ prohlásil Humplík. Návrh, aby zastupitelstvo dostavbu okruhu schválilo, podporovali i komunisté a Piráti.

Nepodpořím to, řekl Dolínek

„Nepodpořím zařazení. Dneska tu jsou velká ramena, ale nikdo z klubů se neozval, abychom to projednali,“ prohlásil sociálnědemokratický náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek, který přitom na radě za schválení obchvatu orodoval.

Stávající projekt, schválený radou, má platný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Jde o variantu, preferovanou ČSSD a ANO, Ta se skládá ze tří úseků. Prvním je 3,2 kilometru dlouhý úsek z Pelc-Tyrolky na Balabenku, kde mají být dva tunely. Druhý úsek mezi Balabenkou a Štěrboholskou by měl jeden tunel a třetí částí je 1,35 kilometru dlouhá Libeňská spojka. Tam by tunel měřil 865 metrů.

Pokud město ve finále zvolí tuto variantu, v ideálním případě by mělo v roce 2021 získat územní rozhodnutí a v roce 2023 stavební povolení. Projekční práce na dostavbu okruhu mají vyjít podle odhadů na 350 milionů korun. Do země by se mělo poprvé kopnout v roce 2024 a hotovo by mohlo být v roce 2031.

Okruh blokují Zelení

Schválený projekt ovšem blokuje Trojkoalice, která před časem prosadila vypracování studie alternativní trasy okruhu. Tato studie má být hotova až v polovině příštího roku. Do té doby hodlá zřejmě dostavbu městského okruhu protahovat.

Trojkoalicí preferovaná alternativní trasa vychází ze staršího návrhu městského Institutu plánování a rozvoje a vedla by z větší části nad zemí. Počítá s vedením dopravy po dvou trasách, které už existují. Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou a zahrnovala by nový tunel pod Malešicemi. Druhá by řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh. Postavit by bylo nutné jen úsek o délce zhruba 3,5 kilometru, zahrnující nový tunel.