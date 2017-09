Vandalismus, nebo umění? Problém graffiti má řešit více legálních ploch

Legal, nebo illegal? Otázka, kterou si před noční akcí klade mnohý, nejčastěji náctiletý sprejer. Přičemž ne každý si dost dobře uvědomuje, že druhá volba ho může dostat velmi rychle za mříže za poškozování cizí věci. Až na jeden rok. Nejčastěji ovšem uměníchtiví teenageři vyfasují od samosoudce ve zrychleném řízení podmínku.

Volba první je tedy evidentně výhodnější, byť třeba prostá adrenalinu. Je ale v Praze dost možností pro ty, kteří se chtějí umělecky projevit a nemít přitom strach z policie v zádech? Dobrou zprávou je, že počet takzvaných legálních stěn roste. Dobrou jak pro samotné sprejery, tak i pro majitele domů, kteří se bojí o fasádu.

Například Praha 4 nově nabízí hned sedm nových míst. Například v Podolské, Modřanské či Vídeňské ulici. Bez postihu lze malovat také na můstku cyklostezky v Braníku a také v podchodech u Přístaviště a na Pobřežní cestě.

Jižní Město momentálně disponuje nejméně jedenácti plochami a další budou v dohledné době na dosah. Zárukou kvality je fakt, že v poměrně nedávné minulosti na výběru míst i konečného ztvárnění zdejších „trafaček“ se podílel i známý streetartový umělec Pasta Oner. Sám se opakovaně nechal slyšet, že také ilegální graffiti patří k městu a prý odmítá jen čmárání na historické památky.

„Legál je jako cesta do galerie, je to přirozené,“ podotkl zároveň. Podobně to vnímá i výtvarník a člověk, který stál u zrodu českého graffiti Jan Kaláb. „Neztrácí na kvalitě,“ připustil. Prý ale není pro každého, záleží na osobnosti sprejera.

Hledají se nová místa

Přesto i další městské části „nasedají na vlnu“ legálních ploch. Třeba osmička jimi sice zatím nedisponuje, ale prý se k tomu chystá. „Právě zřizování těchto ploch vnímáme jako schůdnou variantu. Momentálně zjišťujeme naše možnosti a hledáme vhodná místa,“ potvrdila Pražskému deníku mluvčí osmičky Marcela Voženílková.

Liberální kurz Prahy 8 v tomto ohledu dokládá i nedávné posprejování trafostanice v Bohnicích a několika podchodů. Radnice si otestovala vlastní obyvatele. A podle dosavadních ohlasů si veselé barevné malby pochvalují i starší ročníky. „Navíc jsme dospěli k závěru, že legální malby ostatní sprejeři nezničí, navzájem se většinou respektují,“ dodala za osmičku Voženílková.

S novými plochami pro legální street art ostatně počítá i Praha 5. A současně spouští program s názvem „Stop nelegálnímu graffiti“. Podobný běží také na desítce. Co to znamená? Specializovaná firma graffiti odstraňuje z fasád soukromých i obecních domů a nanáší na ně ochrannou vrstvu. Podmínkou je jen pojištění domu proti vandalismu. Podobný program funguje už řadu let v Praze 6 a jeho zpoplatněnou verzi připravují v Praze 1. Třetí pražská část pak spustila projekt Antigraffiti letos. Žádost o vyčištění fasády podaly na Žižkovské radnici už stovky lidí. Z rozpočtu na to vyčlenila 28 milionů korun.