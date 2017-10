Pražští lídři vyrazí na volební debatu Deníku. Pojedou běžnou linkou 119

Kdy pojede vlak na letiště? Kdy se Pražané dočkají okruhu? Dovoláme se někdy z metra telefonem? Jak vyřešit nedostatek bytů a zároveň zatočit s jejich předraženou cenou? A co zastaví válku taxikářů s Uberem? Na tyto a další otázky odpoví už dnes od 14 hodin v hotelu Ramada u Terminálu 3 Letiště Václava Havla devět kandidátů do Poslanecké sněmovny. Vy, čtenáři Deníku, můžete být u toho. Přijdte osobně nebo debatu sledujte online na tomto webu.

Autobusy městské hromadné dopravy Dopravního podniku značky SOR stojící na autobusovém nádraží Na Knížecích v Praze.Foto: Deník / Divíšek Martin

Debatovat přijedou zástupci politických stran, jež dle šetření výzkumné agentury Sanep mají šanci překročit 5procentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. V případě Prahy jde o Martina Stropnického (ANO), Jiřího Novotného (TOP 09), Daniela Hermana (KDU-ČSL), Janu Černochovou (ODS), Petra Dolínka (ČSSD), Martu Semelovou (KSČM), Luciu Zachariášovou (Zelení), Jakuba Michálka (Piráti) a Michala Moroze (Realisté).

Projekt předvolebních debat má název Bus-Deník. V regionech tento projekt fungoval dosud tak, že Deník naložil lídry do objednaného autobusu, a poté s nimi vyrazil na konkrétní místo, kde se diskutovalo s občany. V Praze zvolil Deník jinou formu. Politici se sejdou na Veleslavíně, odkud autobusem číslo 119 pojedou na Terminál 3, kde v hotelu Ramada budou debatovat nejen o pražských tématech. Deník nezvolil odvoz MHD v běžném pátečním provozu náhodou. "Momentálně je to jediný způsob veřejné dopravy, kterým se 13 milionů lidí odbavených loni na letiště dostává," upozorňuje zástupce šéfredaktora a moderátor pražské debaty Jan Klička. Možná pojedou někteří politici městskou hromadnou dopravou díky Deníku poprvé. Kteří to budou? A jak se oni dostávají na letiště?

Sledujte online zpravodajství na prazskydenik.cz od 13hodin. Anebo ještě lépe, doražte osobně a ptejte se těch, z nichž si za týden budete vybírat své zástupce do Sněmovny.

SLEDUJEME ONLINE: