Praha - Pozor na ledovku, varují meteorologové. Údržbové čety však svou práci pozmění jen trochu. I ve středu totiž pracovalo v terénu vše, co bylo možno vyslat. Sníh sice meteorologové neočekávají, přesto to v Praze může ve čtvrtek klouzat po celý den. Od rána do večera. Naznačuje to alespoň varování Českého hydrometeorolo­gického ústavu (ČHMÚ), který ve středu upozornil na postup teplé fronty s mrznoucím deštěm s tvorbou ledovky. Ta v hlavním městě i v jeho okolí může potrápit jako chodce, tak řidiče po celý den. Skutečně od nevidím do nevidím: varování se týká času mezi šestou a 19. hodinou.