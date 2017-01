Výstavba některých náboženských staveb, zejména mešit, by měla podléhat přísnější regulaci. Měl by k ní být například nutný souhlas místních obyvatel v referendu. Toto opatření se ale nemá týkat tradičních církví, má dopadnout jen na církve a náboženské společnosti, které nejsou nositelkami takzvaných zvláštních práv podle zákona o církvích. Do novely stavebního zákona, kterou se zabývá Sněmovna, to navrhuje vložit poslanec ANO za Jihomoravský kraj Karel Rais.