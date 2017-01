Praha - Zentiva v souvislosti s loňským případem záměny léků neporušila zákon. Nešlo o technickou chybu, ale o úmyslné selhání jednotlivce. Vyplývá to ze závěrů kontroly, kterou ve výrobním závodě Zentivy udělal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Novinářům to dnes řekl ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta. Při jiné kontrole ale ústav firmě udělil pokutu 500.000 korun za to, že při vývozu léků do zahraničí nedokončila kontrolu jakosti.