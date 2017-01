Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) zamýšlí vybudovat na Zahradním Městě v Praze 10 novou tramvajovou smyčku. Na současnou trať by byla napojena v křižovatce Švehlovy a Topolové ulice a ležela by mezi Švehlovou a železniční tratí. Vyplývá to z dokumentu v databázi EIA, v němž je posuzován vliv stavby na životní prostředí. Ve smyčce by končily všechny spoje, které nejedou až do konečné stanice Nádraží Hostivař.