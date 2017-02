Praha - Pražskou derniéru "nekorektního kabaretu" zlínského divadla Ovčáček čtveráček bude v úterý v přímém přenosu přenášet satelit do 70 kin v zemi. V některých městech byly vstupenky do kin vyprodány za několik hodin. Je minimum projektů, které by lidi zajímaly natolik, že by mělo smysl je vysílat satelitem do kin, řekla Lucie Rozmánková, zástupkyně distribučního labelu prenosydokin.cz, který je producentem přenosu.